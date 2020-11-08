"Зенит" показал эмоции после победы над "Краснодаром" (видео)
Пресс-служба "Зенита" опубликовала видеоролик, на котором показаны эмоции игроков и тренерского штаба клуба после волевой победы над "Краснодаром" (3:1) в 14-м туре чемпионата России.
Напомним, что в составе сине-бело-голубых в этой игре голами отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин. У "быков" забил Маркус Берг, реализовав пенальти.
"Зенит" после 14-и туров занимает 2-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 30 очков.
Источник: ютуб-канал ФК "Зенит"
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