"Мой гол – это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи. Вся команда – молодцы, все заслуживают поздравлений", - сказал игрок.
Лесовой заявил, что главный тренер "Динамо" Сандро Шварц напомнил своим подопечным про игру с "Тамбовом", где была плохая реакция на удаления у соперника. В этом матче, по словам Даниила, тренер был услышан, футболисты не расслабились и довели игру до конца.
Отвечая на вопрос про секрет результативности "Динамо", Лесовой отметил молодость команды. "Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше", - резюмировал полузащитник.
Источник: пресс-служба ФК "Динамо"
Лесовой: у нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой прокомментировал разгромную победу своей команды над "Локомотивом" (5:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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