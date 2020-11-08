Лесовой: у нас молодая команда. Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне

Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой прокомментировал разгромную победу своей команды над "Локомотивом" (5:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Мой гол – это, прежде всего, заслуга всей команды. Мне отдают хорошие передачи. Вся команда – молодцы, все заслуживают поздравлений", - сказал игрок.

Лесовой заявил, что главный тренер "Динамо" Сандро Шварц напомнил своим подопечным про игру с "Тамбовом", где была плохая реакция на удаления у соперника. В этом матче, по словам Даниила, тренер был услышан, футболисты не расслабились и довели игру до конца.

Отвечая на вопрос про секрет результативности "Динамо", Лесовой отметил молодость команды. "Мы забиваем гол и не отсиживаемся в обороне, а стараемся дальше атаковать и забивать все больше и больше", - резюмировал полузащитник.

Источник: пресс-служба ФК "Динамо"

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Теги: Лесовой Динамо Локомотив
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