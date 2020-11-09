Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдет 10 ноября и начнется в 15:00 по Москве на стадионе "Лужники". Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Ведущий жеребьевки - футбольный комментатор Виктор Гусев.
Напомним, что в 1/8 финала Кубка России примут участие "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо" (Москва), "Урал", "Спартак", "Арсенал" (Тула), "Уфа", "Химки", "Ахмат", "Крылья Советов", "Сочи", "Тамбов" и "СКА-Хабаровск".
Источник: телеграм-канал РФС
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 10 ноября
Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Кубка России.
Фото: РФС
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