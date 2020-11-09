"У "Спартака" 7 очков в четырёх матчах в чемпионате, что маловато для претендента. Схема немного заездилась, состав подустал. Молодые игроки - а у "Спартака" в основном только такие - наелись, скорее психологически, чем физически. Тем не менее за второе-третье место эта команда поборется, а вот за чемпионство - вряд ли", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
В последнем матче чемпионата России "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уралом" (2:2). По итогам 14-и туров подопечные Доменико Тедеско занимают 3-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 28 очков. В следующем матче красно-белые на своем поле будут принимать московское "Динамо". Встреча пройдет 21 ноября на "Открытие Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по Москве.
Геркус: "Спартак" вряд ли поборется за чемпионство
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал последние результаты московского "Спартака" в РПЛ.
Фото: ТАСС
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