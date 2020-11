Наташа Королева поддержала Дзюбу, назвав его великим спортсменом современности

View this post on Instagram

Ещё один беспардонный поступок, вероломство, надругательство над неприкосновенностью частной жизни. Артем, @великий спортсмен современности, стал очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео. Сколько судеб ещё надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым. Все мы, каждый из нас, состоим из плоти и крови, имеем свои «скелеты в шкафу», так зачем же друг друга так жестоко уничтожать и пожирать, как акулы?!Прошу вас люди, прекратите это, прекратите травлю публичных людей! Правозащитники, законотворцы, прошу вас, сделайте всё, что в ваших силах, чтобы закон работал. Никому из нас не нужна чёрная слава и весь этот бред про PR похороните за плинтусом. Оставьте в покое нашу личную жизнь!!! Артём, мы тебя любим, поддерживаем и ценим. Держись!