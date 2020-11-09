— Я часто делал тренерам "Спартака" иглоукалывание. Все началось с Владимира Федотова, ему нравился этот процесс.
Кстати, Дзюбе я всегда делал иглоукалывание, он тоже всегда ходил, и ему нравилось, — рассказал врач в интервью Sport24.
32-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". Он выступал в команде до лета 2015 года, проведя 164 матча за основную команду, забив 38 голов и отдав 23 голевые передачи.
После этого форвард перешёл в "Зенит", где сыграл в 192 встречах, забил 81 гол и отдал 57 голевых передач.
Доктор Лю: Дзюбе я делал иглоукалывание, он всегда ходил, и ему нравилось
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен рассказал о иглоукалывании, которое он практиковал в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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