- Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах - хорошо, просто отключите ему "Матч ТВ", и все! - заявил ведущий в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант".
Ранее стало известно, что в интернете был распространен видеоролик компрометирующего характера. Главным действующим лицом ролика является очень похожий на нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу человек, который занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона, в то время как в помещении работает телевизор с включенным на нем телеканалом "Матч ТВ".
Ургант: просто отключите Дзюбе "Матч ТВ", и всё
Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг форварда "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: EPA
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