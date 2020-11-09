— Если раньше Дзага был импульсивный, даже несдержанный, то сейчас оставляет все эти эмоции на игру. У нас вообще с Аланом давно договоренность, что он в игре мне не кричит. Это не поможет, ха-ха. Дзага меня понял, — рассказал Чалов в интервью Sport24.
30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. Всего за первую команду полузащитник провёл 364 матча, забил 77 голов и отдал 88 голевых передач.
22-летний Чалов — воспитанник армейского клуба. За первую команду форвард сыграл 139 матчей, забил 41 гол и отдал 28 голевых передач.
Чалов рассказал, как изменился Дзагоев
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о полузащитнике "армейцев" Алане Дзагоеве.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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