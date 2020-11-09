- Уверен, что всё будет хорошо, ребята выправят ситуацию. Сейчас непросто, но такие вещи мы проходили - и проходили все вместе, - передает слова Газизова "Спорт БСТ".
"Уфа" занимает 16 место в чемпионате с 7 очками после 14 матчей, находясь на последней строчке и в зоне прямого вылета. Отставание до зоны стыковых матчей составляет 5 очков. В 14 туре "Уфа" прервала трехматчевую серию поражений, сравняв счет с пенальти в концовке гостевого матча против "Сочи" (1:1).
Газизов - об "Уфе": всё будет хорошо, ребята выправят ситуацию
Генеральный директор "Спартака" и экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал мнение о турнирном положении своего бывшего клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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