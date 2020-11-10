Напомним, красно-белые встретятся с московским "Динамо".
"Нормальный жребий, будет очень интересно. Многие ждали ЦСКА, но не мы же соперника выбираем, жребий выбрал "Динамо". Мы принимаем наш жребий, будет хороший матч.
Кубок для нас очень важен. Это турнир, который позволяет завоевать трофей", – сказал Газизов.
Напомним, на групповой стадии Кубка России "Спартак" встречался с "Енисеем" и "Родиной". "Динамовцы" попали в плей-офф напрямую на правах участника Лиги Европы.
В РПЛ красно-белые по итогам 14-и туров занимают 3-е место, набрав 28 очков. "Динамо" расположилось на 4-й строчке, имея в своем активе 26 очков.
Источник: "Спорт-экспресс"
Газизов: Кубок очень важен для "Спартака". Это турнир, который позволяет завоевать трофей
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
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