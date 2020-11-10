По информации источника, нигериец, который находится в статусе свободного агента, вступил в переговоры с московским ЦСКА. Сообщается, что вариант с Мусой возник из-за недовольства главным тренером "армейцев" Виктором Гончаренко нападающим Адольфо Гайчем.
Напомним, что Муса защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также выступал за московским клуба в 2018 году на правах аренды из "Лестера". Последним клубом Ахмеда был "Аль-Наср".
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: Муса может вернуться в ЦСКА
Нападающий Ахмед Муса близок к продолжению карьеру в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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