- Хотел бы сказать Вадиму Валентиновичу [Евсееву] большое-большое спасибо, потому что большой путь был пройден. Сегодня другой рулевой у команды - Рашид Маматкулович [Рахимов]. И, надеюсь, всё-всё выправится. Вадим Валентинович в жертву себя принес ради того, чтобы "Уфа" дальше двигалась вперед. Рашид Маматкулович принял этот вызов для себя и двигается дальше. Вот так это в футболе происходит, - цитирует Газизова "Спорт БСТ".
11 октября Рашид Рахимов сменил на посту главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева. Под руководством Евсеева клуб из Башкортостана в текущем сезоне набрал 6 очков в 10 матчах; прошлый сезон команда завершила на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. Под началом Рахимова "Уфа" потерпела три поражения подряд от "Локомотива", "Ахмата" и "Урала", но в 14 туре смогла прервать неудачную серию, сыграв в гостях вничью с "Сочи" 1:1. С 7 очками после 14 матчей клуб находится на 16 месте в таблице, уступая "Ротору" по разнице мячей; отставание от зоны стыковых матчей составляет 5 очков. Последнюю победу в РПЛ "Уфа" одержала во 2 туре в выездной встрече с "Арсеналом" (3:2).
Газизов: Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы "Уфа" двигалась вперед
Генеральный директор "Спартака" и бывший генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал мнение об изменениях на посту главного тренера клуба из Башкортостана.
Фото: ФК "Уфа"
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