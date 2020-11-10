Газизов: Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы "Уфа" двигалась вперед

Генеральный директор "Спартака" и бывший генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал мнение об изменениях на посту главного тренера клуба из Башкортостана.
Фото: ФК "Уфа"
- Хотел бы сказать Вадиму Валентиновичу [Евсееву] большое-большое спасибо, потому что большой путь был пройден. Сегодня другой рулевой у команды - Рашид Маматкулович [Рахимов]. И, надеюсь, всё-всё выправится. Вадим Валентинович в жертву себя принес ради того, чтобы "Уфа" дальше двигалась вперед. Рашид Маматкулович принял этот вызов для себя и двигается дальше. Вот так это в футболе происходит, - цитирует Газизова "Спорт БСТ".

11 октября Рашид Рахимов сменил на посту главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева. Под руководством Евсеева клуб из Башкортостана в текущем сезоне набрал 6 очков в 10 матчах; прошлый сезон команда завершила на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. Под началом Рахимова "Уфа" потерпела три поражения подряд от "Локомотива", "Ахмата" и "Урала", но в 14 туре смогла прервать неудачную серию, сыграв в гостях вничью с "Сочи" 1:1. С 7 очками после 14 матчей клуб находится на 16 месте в таблице, уступая "Ротору" по разнице мячей; отставание от зоны стыковых матчей составляет 5 очков. Последнюю победу в РПЛ "Уфа" одержала во 2 туре в выездной встрече с "Арсеналом" (3:2).

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: УФА Евсеев Рахимов Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Зенит" показал, что осталось за кадром в матче с "Краснодаром" (видео)
"Нижний Новгород" - чемпион первого круга? Анонс 21-го тура ФНЛ
Осенью 2021 года выйдет художественный фильм о Златане Ибрагимовиче 2
Левандовски вручили "Золотой мяч" из лего (фото)
Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом 1
Черданцев прокомментирует матч Молдова - Россия 1
"Динамо" - "Спартак" в Кубке, ограничения на зрителей в РПЛ, Муса в ЦСКА. Главное за 10 ноября. Главное за 10 ноября
Гончаренко: команды Юрана боевитые и играют с куражом
Безуглов рассказал о сроках восстановления Фернандеса, Головина и Баринова
Газизов: Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы "Уфа" двигалась вперед
Безуглов раскрыл секрет футбольного долголетия Жиркова 1
Маскот Ганнерзавр вернулся в "Арсенал" 3
Лексаков: далеко не каждый из молодых тренеров способен найти свой творческий путь и имеет узнаваемый почерк
"Фенербахче" проявляет интерес к Ярмоленко
Goal признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/2020
Источник: Муса может вернуться в ЦСКА 18
Медведев: у "Зенита" задача на сезон одна – выиграть и РПЛ, и Кубок России 3
Орзул прокомментировала скандальное видео Дзюбы 9
Газизов: Кубок очень важен для "Спартака". Это турнир, который позволяет завоевать трофей 2
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Ахметов будет готов к матчу ЦСКА с "Сочи" 2
"Комбаров, жду в гости". Глушаков отреагировал на результат жеребьевки Кубка России
Защитник "Вулверхэмптона" Килмен допустил, что будет выступать за сборную России или Украины 8
Блогерша намекнула, что это она выложила компрометирующее видео с Дзюбой 21
Адвокат Мамаева рассказал о возможном наказании выложившим скандальное видео с Дзюбой 11
Определились все пары 1/8 финала Кубка России 8
ЦСКА сыграет против "СКА-Хабаровск" в Кубке России на своем поле 6
Стало известно, с кем "Зенит" сыграет в 1/8 финала Кубка России 1
"Спартак" и "Динамо" сыграют в 1/8 финала Кубка России 3
Боярский: в "Зените" таких, как Роналду, вся команда. Наши играют лучше 33
Все новости
-