На этой стадии турнира "армейцы" сыграют со "СКА-Хабаровском", который возглавляет Сергей Юран.
"Мы не должны забывать, что "СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Плюс это кубковая встреча, здесь всё возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию", - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что на групповом этапе Кубка России "СКА-Хабаровск" оказался сильнее "Рубина" и "Черноморца". ЦСКА попал напрямую в стадию плей-офф на правах участника Лиги Европы.
ЦСКА по итогам 14-и туров является лидером Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. "СКА-Хабаровск" после 20-и туров Футбольной национальной лиги имеет в своем активе 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Гончаренко: команды Юрана боевитые и играют с куражом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результате жеребьёвки 1/8 финала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
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