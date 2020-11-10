Скандальный видеоролик с Дзюбой до его публикации пытались продать в спортивные СМИ

До опубликования компрометирующего видео с участием нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы были попытки передать его спортивным журналистам за вознаграждение.
Фото: EPA
Журналист Дмитрий Егоров в эфире Первого канала сообщил, что получил предложение купить компрометирующее форварда "Зенита" Артёма Дзюбу видео задолго то того, как оно было распространено в сети.

- Я был человеком, которому прислали это видео задолго до его публикации. Точнее, не видео, а сказали: "Есть ролик с капитаном сборной России. Куда я его могу скинуть, куда я могу продать?" Я говорю: "Слушай, ну я этим заниматься не буду, никто из спортивных медиа заниматься этим не будет", - рассказал Дмитрий Егоров в телеэфире.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 ноября в интернете был широко распространен скандальный видеоролик компрометирующего содержания, главным героем которого стал нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба. В связи с инцидентом был отменен вызов Дзюбы в сборную России на ноябрьский сбор, а главный тренер "Зенита" Сергей Семак в игре с "Краснодаром" передал капитанскую повязку, которую ранее носил Артём, хорватскому защитнику Деяну Ловрену. Фанатский сектор "Зенита" на матче организовали перфоманс, направленный против форварда.

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Теги: Дзюба Зенит
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