"В команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна. Если завтрак в 9:30, зайти на него надо максимум в 9:29. Опоздал - штраф. Все четко. А еще мне кажется, что он никогда не кричит на игроков. Если только в игре, но точно не на тренировках", - сказал Соболев.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 14 туров.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе красно-белых провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Источник: Sport24
Соболев: в команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о дисциплине в команде.
Фото: ФК "Спартак"
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