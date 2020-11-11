- Настрой будет дальше пройти. Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить, чтобы казалось, что на табло написано не ЦСКА - "СКА-Хабаровск", а "Динамо" Брянск, например, или "Акрон". Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова. Поэтому в этом плане, я думаю, что будет все нормально. Будем настраиваться и стараться выжать максимум из себя, - передает слова Юрана официальный сайт "СКА-Хабаровска".
На стадии 1/8 финала Кубка России состоится "армейское" дерби ЦСКА - "СКА-Хабаровск", матч пройдет 20 или 21 февраля 2021 года в столице. Московские "армейцы" единолично лидируют в РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. Хабаровчане находятся на девятой строчке турнирной таблицы ФНЛ, в их активе 31 очко после 21 игры. В последнем туре Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" дома переиграл "Нефтехимик" со счетом 3:2.
Юран: в ЦСКА играют такие же молодые парни, как и в "СКА-Хабаровске" - две ноги, две руки и одна голова
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран поделился ожиданиями от "армейского" противостояния с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.
Фото: РПЛ
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