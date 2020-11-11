- Как мне дебютные матчи Виктора Мозеса? Виктор прибавляет, и совершенно точно можно говорить, что в следующих матчах он будет смотреться лучше. Конечно, когда он только прибыл в Москву, то не находился в необходимой физической форме. Но затем забил "Краснодару" и с "Уралом" заработал пенальти. Дальше будет только лучше, - цитирует Камоцци "РБ-Спорт". - Я знаю, что Тедеско им очень доволен, и это отличный футболист для "Спартака".
29-летний правый вингер Виктор Мозес перешел в московский "Спартак" на правах аренды из лондонского "Челси" 15 октября 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Мозес успел принять участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол и заработал 1 ассистентский балл. В выездном матче 14 тура РПЛ против "Урала" Виктор заработал для своей команды 11-метровый штрафной удар - в момент прорыва к воротам хозяев с правого фланга атаки он был сбит защитником "шмелей" Владимиром Рыковым. Встреча закончилась вничью со счетом 2:2, Мозес отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Советник Федуна Камоцци: Мозес прибавляет, Тедеско им очень доволен
Советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал игру новичка команды Виктора Мозеса, выступающего на позиции правого защитника.
Фото: ФК "Спартак"
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