Широков: мы видим, качественные легионеры к нам в последнее время не едут. Смысл возить ширпотреб?

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

Фото: соцсети Романа Широкова

— Мы видим, качественные легионеры к нам в последнее время не едут. Смысл возить ширпотреб? Вложитесь в развитие тренерских кадров, — цитирует Широкова "РБ-Спорт".



Напомним, в сезоне 2020/21 в заявку команды Тинькофф Российской Премьер-лиги разрешено включать не более восьми легионеров. Ранее лимит предполагал, что в матче за команду может выйти шесть легионеров одновременно, без ограничений по заявке.