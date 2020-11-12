— Мне совершенно все равно, где собираются девочки. Устроили данную акцию — молодцы, не устроили, тоже — молодцы. У нас свободная страна, хотят — устраивают, не хотят — не устраивают, — цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, видео с Дзюбой, на котором тот занимается самоудовлетворением, попало в сеть перед матчем 14-го тура "Зенит" — "Краснодар" (3:1). После этого футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а также лишили капитанской повязки в клубе.
Акция в поддержку Дзюбы прошла сегодня в Москве.
Губерниев прокомментировал митинг в поддержку Дзюбы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал акцию в поддержку нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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