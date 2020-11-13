Экс-капитан "Рубина" получил 12 лет колонии за организацию финансовой пирамиды

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего капитана "Рубина" Сергея Харламова к 12 годам колонии общего режима за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.