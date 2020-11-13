Обвиняемыми по делу об организации финансовой пирамиды КПК "Рост" были семь человек. Остальные шесть фигурантов получили сроки от 9,5 до 13,5 лет. Ранее сообщалось, что "Рост" причинил ущерб около 700 млн рублей.
Харламов выступал за казанский "Рубин" с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год, до завершения карьеры. Он является бронзовым призером чемпионата России 2003 года.
Также Харламов провел 100 матчей за "Нефтехимик" из Нижнекамска, а в 2001 году выступал за волжскую команду "Диана" на правах аренды.
Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"
Экс-капитан "Рубина" получил 12 лет колонии за организацию финансовой пирамиды
Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего капитана "Рубина" Сергея Харламова к 12 годам колонии общего режима за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.
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