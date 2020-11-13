"Говорить о том, кто может уйти из "Спартака" или на какую позицию мы ищем игроков, значит, дать пищу для размышления тем, кто сейчас в составе.
Мысли всякие у людей появятся – зачем это? Тренерский штаб знает, кого мы ищем, и Леонид Арнольдович [Федун] тоже знает", - приводит слова гендиректора красно-белых "Спорт-экспресс".
Напомним, что Газизов занимает пост генерального директора "Спартака" с 10 июля 2020 года. По итогам 14-и туров Российской Премьер-Лиги московская команда под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
21 ноября в рамках 15-го тура РПЛ состоится московское дерби с участием "Спартака" и "Динамо". Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на "Открытие Арене".
Газизов рассказал о трансферной политике "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб работаем над будущими трансферами.
Фото: ФК "Спартак"
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