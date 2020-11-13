"У клубов топ-5 чемпионатов интерес к Игорю, безусловно, есть, но предложений о переходе или конкретных действий пока нет. Это вопрос не ко мне, а к ЦСКА, поскольку они являются правообладателями", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что 21-летний центральный защитник перешел в ЦСКА из "Уфы" летом 2019 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "армейцев" на счету Дивеева 10 матчей, в которых он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Агент: у клубов топ-5 чемпионатов интерес к Дивееву, безусловно, есть
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
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