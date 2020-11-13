Напомним, что Мещеряков занимает должность председателя совета директоров ФК "Локомотив".
"Насколько я знаю, Мещеряков идёт на повышение, в прекрасном настроении. В Локо остаётся", - написал Казаков в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал "Foot’больные люди"
Казаков: Мещеряков идет на повышение. Он остается в "Локо"
Журналист Илья Казаков прокомментировал слухи о переходе заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Мещерякова на новую работу.
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