Игнатов может получить дисквалификацию на три месяца

Полузащитнику " Спартака " Михаилу Игнатову грозит дисквалификация на три месяца.

Фото: ФК "Спартак"

20-летний хавбек заключил договор с посредником, который не имеет агентской аккредитации.



Комитет по статусу игроков обратился в комиссию по агентской деятельности с требованием разобраться в этом вопросе.



Если данная информация подтвердится, то Игнатов может быть дисквалифицирован на три месяца.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова