20-летний хавбек заключил договор с посредником, который не имеет агентской аккредитации.
Комитет по статусу игроков обратился в комиссию по агентской деятельности с требованием разобраться в этом вопросе.
Если данная информация подтвердится, то Игнатов может быть дисквалифицирован на три месяца.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Игнатов может получить дисквалификацию на три месяца
Полузащитнику "Спартака" Михаилу Игнатову грозит дисквалификация на три месяца.
Фото: ФК "Спартак"
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