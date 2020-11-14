— На игры и так ходят мало людей, а сейчас будет ходить еще меньше. Людям из регионов будет сложнее получить QR-код и самостоятельно пройти идентификацию — это лишняя препона для посещения футбола болельщиками, — рассказал Бевз в интервью Sport24.
Амиго добавил, что вместо того, чтобы развивать чемпионат России, у нас вкладываются в отсеивание болельщиков.
Напомним, ранее стало известно, что в России планируют ввести Fan ID со следующего сезона. Предполагается, что с этого сезона болельщикам могут предложить получить Fan ID на добровольном уровне.
Заводящий "Спартака" Валера Амиго — о Fan ID: на игры и так ходят мало людей, а сейчас будет ходить еще меньше
Заводящий фанатской трибуны "Спартака" Валерий Бевз, известный по прозвищу "Валера Амиго", прокомментировал информацию, что в России могут ввести Fan ID.
Фото: ФК "Спартак"
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