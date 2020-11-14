Введение FanID — это однозначно минус. Это совершенно бессмысленная мера по одной простой причине: те, кто покупает абонементы у клубов, уже предоставляют свои данные. Если это введут, я не буду заморачиваться с тем, чтобы что-то еще там получать — просто перестану ходить на футбол, — рассказал Малосолов в интервью "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что система Fan ID или паспорта болельщика будет введена со следующего сезона в России. Болельщикам, которые будут готовы внести свои данные на добровольной основе в этом сезоне, будут полагаться бонусы. По информации, также будут аннулированы все "черные списки болельщиков".
Болельщик ЦСКА: если введут Fan ID, то просто перестану ходить на футбол
Известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал информацию о возможном введении системы
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!