Болельщики "Спартака" обыграли "динамовцев" в матче 100-летия со дня рождения Бескова

5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова! ?



Дерби основных команд уже через неделю ? pic.twitter.com/79YT5RFMgO