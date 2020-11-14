Болельщики "Спартака" обыграли "динамовцев" в матче 100-летия со дня рождения Бескова

5:1! С таким счетом фанаты «Спартака» обыграли болельщиков «Динамо» в матче, посвященном столетию со дня рождения легенды обоих клубов Константина Ивановича Бескова! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 14, 2020
Дерби основных команд уже через неделю ? pic.twitter.com/79YT5RFMgO
Советский футболист и футбольный тренер Константин Иванович Бесков родился 18 ноября 1920 года. В качестве игрока выступал за московские клубы "Металлург" и "Динамо". После завершения карьеры футболиста тренировал московские "Спартак", "Динамо", "Локомотив", "Торпедо", "Асмарал" и ЦСКА, а также сборную СССР.
21 ноября в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют "Спартак" и "Динамо". Команды являются соседями по турнирной таблице. Красно-белые занимают 3-е место, набрав 28 очков, а "динамовцы" расположились на 4-й строчку с 26-ю очками.
Источник: "твиттер" ФК "Спартак"