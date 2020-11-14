Причиной замены стала травма. Пока ее характер неизвестен.
Таким образом, "Рубин" теряет третьего игрока за время перерыва на матчи национальных сборных. Ранее стало известно, что у Хвичи Кварацхелии и Хван Ин Бома обнаружен коронавирус.
Защитник "Рубина" Уремович получил травму в матче за сборную Хорватии
Защитник "Рубина" и сборной Хорватии Филип Уремович был заменен по ходу первого тайма матча с Швецией.
Фото: ФК "Рубин"
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