Агент Сафонов: "Спартаку" не хватает запаса прочности

Агент Алексей Сафонов оценил шансы "Спартака" на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Рискует ли "Спартак" не попасть в Лигу чемпионов, если не усилится зимой? Да, такая вероятность действительно существует. "Спартаку" не хватает запаса прочности. Где-то команде Тедеско фартит, где-то она вырывает победы "на зубах".

По идее, у красно-белых должно быть преимущество: они не играют в еврокубках, имеют больше дней на восстановление. Но пока далеко не все гладко, – приводит слова Сафонова "Спорт-экспресс".

Напомним, что "Спартак" по итогам 14-и туров в Российской Премьер-Лиги замыкает тройку лидеров, набрав 28 очков. Уступают красно-белые ЦСКА (31) и "Зениту" (30). Также московская команда пробилась в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с "Динамо".

Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут 21 ноября дома против московского "Динамо". Стартовый свисток встречи прозвучит на "Открытие Арене" в 19:00 по московскому времени.

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Теги: Сафонов Спартак
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