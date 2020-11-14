"Отношусь к этому положительно, но не считаю, что продажа пива на стадионах даст сумасшедший эффект для клубов. Нужна возможность рекламы пива - вот это да. И не только в пределах стадионов. Поэтому, давайте, дождемся принятия закона, посмотрим, что там будет прописано", - сказал Газизов.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Ожидается, что законопроект о продаже пива на стадионах будет рассмотрен в ноябре.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Источник: "СЭ"
Газизов: продажа пива на стадионах не даст сумасшедшего эффекта
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился своим мнением о возможном разрешении продажи пива на стадионах.
Фото: ФК "Спартак"
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