Суд назначен на 25 ноября. Напомним, что в августе во время любительского турнира Широков избил арбитра Никиту Данченкова, который после игры написал заявление в полицию.
Широков обвиняется в совершении преступления по статье п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальный срок за подобные нарушения — два года лишения свободы.
Источник: "СЭ"
Суд над Широковым состоится 25 ноября
Стала известна дата суда над бывшим игроком сборной России Романом Широковым.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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