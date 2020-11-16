"Глобальный минус в РПЛ вижу один - слишком много внимания уделяется судейству. Руководители клубов делают заявления ультимативного характера, эксперты без конца мусолят тему. Мое мнение: нужно больше говорить про футбол, чем про судей", - сказал Хацкевич.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
В ближайшем матче команда Хацкевича на своем поле примет "Урал". Поеднико состоится 22 ноября и начнется в 16:30 мск.
Источник: "Чемпионат"
Хацкевич: слишком много внимания уделяется судейству
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич поделился своим мнением о разговорах о судействе.
Фото: rotor-vlg.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!