"Это правда, много об этом говорят - что в Европе более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий. Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно. Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это - а там 90 процентов состава выступают в РПЛ", - сказал Игнашевич.
В текущем сезоне ФНЛ "Торпедо" под руковдством Игнашевича занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
Напомним, что вчера сборная России в Лиге Наций на выезде проиграла команде Турции со счетом 2:3. Команда Станислава Черчесова занимает первое место в группе. В заключительном поединке российская команда сыграет на выезде с Сербией. Матч состоится 18 ноября.
источник: РБ-Спорт
Игнашевич: чемпионат у нас хороший, сборная показывает это
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился своим уровнем о чемпионате России.
Фото: Спорт-Экспресс
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