"Шансы "Торпедо" на прямой выход в Премьер-лигу небольшие. Я уже назвал тройку команд. Нашей там места нет.
Что касается зимы, то постараемся усилиться, исправить те ошибки, которые были в этой части сезона и постараемся быть в четверке", - рассказал Игнашевич в интервью РБ-Спорту.
"Торпедо" после 22 туров ФНЛ занимает третье место, набрав 46 очков. Лидером турнира является "Нижний Новгород". Следующий матч у "автозаводцев" 21 ноября против тольяттинского "Акрона".
Сергей Игнашевич возглавил московский клуб в 2019 году. По итогам прошлого сезона ФНЛ, который был завершен досрочно, "Торпедо" заняло 4-е место.
Игнашевич оценил шансы "Торпедо" выйти напрямую в РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич оценил шансы своей команды выйти в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Торпедо"
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