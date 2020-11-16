В матче 13-го тура турнира ЦСКА с минимальным счетом обыграл пермскую "Звезду-2005" (1:0), а "Рязань-ВДВ" сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1), занимающим второе место. Таким образом, за 1 тур до завершения текущего розыгрыша чемпионата России ЖФК ЦСКА набрал 33 очка и обеспечил себе чемпионское звание.
Отметим, что для женского ЦСКА этот титул стал вторым подряд.
Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России
Женская команда московского ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020.
Фото: ЖФК ЦСКА
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