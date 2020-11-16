Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России

Женская команда московского ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020.
Фото: ЖФК ЦСКА
В матче 13-го тура турнира ЦСКА с минимальным счетом обыграл пермскую "Звезду-2005" (1:0), а "Рязань-ВДВ" сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1), занимающим второе место. Таким образом, за 1 тур до завершения текущего розыгрыша чемпионата России ЖФК ЦСКА набрал 33 очка и обеспечил себе чемпионское звание.

Отметим, что для женского ЦСКА этот титул стал вторым подряд.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Икарди может перейти в "Ювентус" на замену Дибале
Агент хавбека "Астаны" Эбонга: я слышал про интерес российских клубов и "Локомотива"
Польская судейская бригада заменена на английскую в матче России и Сербии 5
Варела: "Динамо" на хорошем счету в Европе 1
Дзюба никуда не уходит, ЦСКА провожает Васина, вспышка ковида в сборной. Главное за 16 ноября
Женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России 1
Луческу не собирается уходить из киевского "Динамо"
Экс-игрок "Интера" Адани — о Миранчуке: лишь у немногих игроков такая же левая нога, как у него 1
"Пафос" не будет подписывать Милевского 1
Семин может войти в тренерский штаб "Балтики"
Акинфеев — болельщику ЦСКА: какой занавес? Не спешите на пенсию провожать 3
"Спартак" объяснил, почему за команду всегда болеют актеры 5
Ловчев: нехватка Дзюбы в сборной России ощущается остро 9
"Мы выиграли у Ливерпуля в 2017!" "Спартак" иронично отреагировал на твит Трампа о победе на выборах 13
Голливудские актёры Рейнольдс и Макэленни станут владельцами английского "Рексема"
Бывшего футболиста сборной Нигерии Ободо похитили в очередной раз 6
Экс-игрок "Москвы" Ребежа — о новом президенте Молдавии: думаю, отношения с Россией только улучшатся 2
Хохлов: сборная России показала достойный футбол в матче с Турцией 3
У 8 игроков и 5 тренеров молодёжной сборной России (2005 года рождения) выявлен коронавирус 1
Экс-полузащитник "Арсенала" Айдов пожизненно отстранен от футбола за "договорняки" в Беларуси
Месси попрощался с завершившими карьеру Гаго и Маскерано
Хохлов похвалил Оздоева и Кузяева за игру с Турцией в Лиге наций 12
Игнашевич оценил шансы "Торпедо" выйти напрямую в РПЛ
Комбаров, Пейчинович и Рязанцев попали в символическую сборную 22-го тура ФНЛ
Ананидзе рассказал, когда будет готов на 100% 3
Орлов: могли победить, вдесятером топтали турок 2
Сафонов, Зобнин и Кудряшов не полетели со сборной России на игру с Сербией 4
"Барселона" намерена продлить контракт с Дембеле
Игнашевич: чемпионат у нас хороший, сборная показывает это 2
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Васиным 13
Все новости
-