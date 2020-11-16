"Я давно подумывал уйти из "Копенгагена". Кроме "Динамо", было предложение из Испании. Но оно не устроило ни меня, ни "Копенгаген". Плюс я уже был в России — знал, что меня ждет здесь.
Мой агент мне много хорошего рассказывал про "Динамо". Ну и, понятно, я знал, что это за клуб. Великий российский клуб с невероятной историей. Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, "Динамо" на хорошем счету в Европе", - передает слова Варелы Sport24.
Напомним, что до перехода в московское "Динамо" из "Копенгагена" уругвайский защитник выступал за мадридский "Реал Б", "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" и "Пеньяроль". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Варела успел провести лишь один матч против "Локомотива" (5:1).
По итогам 14-и туров чемпионата России "Динамо", возглавляемое немецким специалистом Сандо Шварцем, занимает 4-е место, набрав 26 очков.
21 ноября "динамовцам" предстоит провести гостевой матч с московским "Спартаком" в рамках 15-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 по московскому времени на "Открытие Арене".
Варела: "Динамо" на хорошем счету в Европе
Защитник "Динамо" Гильермо Варела, арендованный у "Копенгагена" до конца сезона, рассказал, как состоялся его переезд в Россию.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!