Как сообщает источник, летом 2018 года китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" был готов предложить за российского форварда 15 млн евро, а игроку - контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год. Однако Дзюба не был готов к переходу в китайский чемпионат.
Ранее появилась информация, что нападающий "Зенита" может перейти в клуб из МЛС или Катара. Позже эти сведения были опровергнуты.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Источник: у "Зенита" нет предложений по Дзюбе
"Зениту" не поступало официальных предложений по трансферу нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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