Сам специалист улетел в Германию к семье на время паузы на матчи национальных сборных.
Несмотря на предоставленные футболистам каникулы, все игроки, не получившие вызов в свои сборные, тренировались на базе "Спартака" по индивидуальному плану.
Напомним, что следующий матч в Российской Премьер-Лиге "Спартак" проведет 21 ноября дома против московского "Динамо". Встреча начнется в 19:00 по Москве. По итогам 14-и туров чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают 3-е место, набрав 28 очков. "Динамовцы" расположились на 4-й строчке, отставая от красно-белых на 2 очка.
Источник: metaratings.ru
"Спартак" в преддверии матча с "Динамо" не тренировался с Тедеско 10 дней
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча с "Уралом" (2:2) в 14-м туре РПЛ предоставил команде 10-дневный отдых.
Фото: ФК "Спартак"
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