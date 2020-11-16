Отец Кварацхелии: российский футбол для грузинского футболиста даже не шаг, а прыжок вперед

Отец 19-летнего грузинского полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия пояснил, почему его сын играет именно в чемпионате России.

Фото: ФК "Рубин"