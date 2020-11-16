- Что касается выбора России для карьеры, то российский футбол для грузинского футболиста даже не шаг, а прыжок вперед. Да, влияет погода, у вас холодно, ноги мерзнут - грузинские футболисты к такому не привыкли. Но Хвича справляется, он играет до конца в любую погоду. Да, были и непростые периоды - сначала в "Рубине" играл мало, сильно переживал. Но со Слуцким стал попадать в состав, это помогает ему развиваться, - передает слова Бадри Кварацхелии "Чемпионат".
19-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия период с февраля по июнь 2019 года провел в аренде в "Локомотиве", но клуб не заключил с ним полноценный контракт, несмотря на сильную заинтересованность в футболисте главного тренера команды Юрия Семина. В июле 2019 года Хвича подписал соглашение с казанским "Рубином". За "железнодорожников" игрок провел 10 матчей, в которых забил 1 гол, за клуб из столицы Татарстана - 42 игры, на его счету 5 забитых мячей и 10 результативных передач.
Отец Кварацхелии: российский футбол для грузинского футболиста даже не шаг, а прыжок вперед
Отец 19-летнего грузинского полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия пояснил, почему его сын играет именно в чемпионате России.
Фото: ФК "Рубин"
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