- Все, что я делаю в своей личной жизни… Это моя жизнь! Если меня кто-то подставил, как подставили Артема Дзюбу, то извините, пожалуйста, но это не наша вина! Дзюба - красивый, классный, сексуальный. Те, кто написали какие-то гадости, - это все злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях, - заявила Волочкова в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова, выходящей на телеканале "Россия 1".
Ранее стало известно, что в поддержку Артема Дзюбы, оказавшегося в центре скандала с опубликованием компрометирующего видео, высказались такие медийные личности, как Алена Кравец, Артемий Лебедев, Дмитрий Губерниев, Елена Беркова, Филипп Киркоров, Митя Фомин, Светлана Лобода. 12 ноября в центре Москвы прошел митинг в поддержку Дзюбы.
Волочкова: гадости про Дзюбу написали злые, завистливые и недолюбленные женщины, мечтающие о его объятиях
Известная балерина, а также актриса и певица Анастасия Волочкова дала гневный комментарий о ситуации вокруг форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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