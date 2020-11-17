Как сообщает источник, недавно клуб из Пятигорска приобрели люди из окружения Андрея Канчельскиса. Сам он станет генеральным директором команды.
Напомним, последний раз Гамула возглавлял клуб в 2014 году, когда исполнял обязанности главного тренера "Ростова".
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
Источник: Гамула возглавит клуб ПФЛ
Селекционер "Ростова" Игорь Гамула станет новым тренером "Машук-КМВ".
Фото: ФК "Ростов"
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