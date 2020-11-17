Источник: Гамула возглавит клуб ПФЛ

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула станет новым тренером "Машук-КМВ".

Фото: ФК "Ростов"

Как сообщает источник, недавно клуб из Пятигорска приобрели люди из окружения Андрея Канчельскиса. Сам он станет генеральным директором команды.



Напомним, последний раз Гамула возглавлял клуб в 2014 году, когда исполнял обязанности главного тренера "Ростова".



Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа".