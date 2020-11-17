"Мы разбираемся. Неприятная для нас ситуация, так как клуб со своей стороны прикладывает все усилия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на "ВЭБ-Арене".
Мы понимаем всю сложность ситуации и превыше всего ставим безопасность и здоровье болельщиков, и поэтому будем неукоснительно следовать требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора", - сказал Бабаев.
В отношении ЦСКА было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В ходе проверки было установлено, что на "ВЭБ Арене" не было надлежащего контроля по недопущению скопления болельщиков с учетом социального дистанцирования.
ЦСКА может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или наказан приостановлением деятельности "ВЭБ Арены" на срок до трех месяцев.
В текущем сезоне РПЛ "армейцы" занимают первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре ЦСКА примет на своем стадионе "Сочи". Встреча состоится 22 ноября и начнется в 14:00 мск. Отметим, что матч с "Сочи" могут посетить 7500 зрителей, но не исключено, что Роспотребнадзор сократит количество болельщиков до 7000.
Источник: Sport24
В ЦСКА прокомментировали обращение Роспотребнадзора в суд по итогам матча с "Динамо"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с обращением Роспотребнадзора в суд по итогам поединка 11-го тура РПЛ ЦСКА - "Динамо".
Фото: ТАСС
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