Текущий контракт Дриусси истекает летом 2021 года. По словам агента, пока переговоры не идут.
В текущем сезоне аргентинец провёл за "Зенит" семь матчей в РПЛ. В них он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
"Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с "Зенитом". Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет", — приводит слова агента Sport24.
Агент Дриусси: не обсуждали новый контракт с "Зенитом"
Эрнан Берман, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, рассказал о ситуации с продлением контракта с питерским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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