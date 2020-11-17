Берг, Олссон и Классон выйдут в стартовом составе сборной Швеции на матч с Францией

Сразу три футболиста "Краснодара" попали в стартовый состав сборной Швеции на матч 6-го тура Лиги наций со сборной Франции.



Фото: "Спорт-Экспресс"

Встреча пройдёт сегодня на стадионе "Сен-Дени". Начало - в 22:45 мск.



Тренерский штаб сборной Швеции включил в стартовый состав полузащитников Кристоффера Ольссона и Виктора Классона, а также нападающего Маркуса Берга.



Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Сиссоко, Погба, Рабьо, Тюрам, Жиру, Гризманн.



Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Даниэльсон, Линделёф, Лустиг, Форсберг, Классон, Олссон, С. Ларссон, Берг, Кулушевски.