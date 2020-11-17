Бердыев: хотели купить Ди Марию, но нам цену заломили - 1,5 млн евро

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев поделился воспоминаниями о том, как он просматривал потенциальных новичков.



Фото: "Чемпионат"

Бердыев вспомнил, что ему сразу понравился нападающий Сердар Азмун, который сейчас выступает в "Зените". Такие же ощущения у тренера и его помощника Александра Мацюры были в отношении форварда "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, когда тот только начинал карьеру.



"Например, когда появился Анхель Ди Мария, мы видели его в Аргентине. Он выходил на 10 - 15 минут на замену, и тогда Мацюра мне сказал: "Его надо покупать". Но тогда нам цену заломили – 1,5 млн евро. У нас тогда не было таких возможностей. Чувствуешь, что этот мальчик заиграет – к Азмуну было такое же ощущение", - сказал Бердыев на YouTube-канале Геннадия Орлова.