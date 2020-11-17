Бердыев - о лимите на легионеров: любые ограничения во вред, наши футболисты никуда не едут

Бывший главный тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о лимите на легионеров.



Фото: УЕФА

Специалист заявил, что выступает против любых ограничений, включая лимит на легионеров-футболистов и иностранных тренеров.



"Любые ограничения во вред. Наши футболисты никуда не едут, потому что получают здесь в два - три раза больше", - сказал Бердыев на YouTube-канале Геннадия Орлова.