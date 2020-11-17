Тихонов — о Бакаеве: болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов высказался о полузащитнике "Спартака" Зелимхане Бакаеве.
Фото: ФК "Спартак"
— Когда он поймал свою хорошую игровую волну, болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера.

Я думаю, сейчас все его проблемы чисто психологического плана, физически он готов играть, — рассказал Тихонов в интервью "Sputnik.KZ".

24-летний Бакаев — воспитанник "Спартака". За первую команду красно-белых футболист провёл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 19 голевых передач.

"Спартак" в текущем сезоне идет на третьей строчке чемпионата России, набрав 28 очков в 14-и турах. В 15-м туре москвичи сыграют с "Динамо".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Тихонов Бакаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Мне оно даже понравилось". Экс-жена Кержакова — о видео Дзюбы 1
Тихонов — о Бакаеве: болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера
Семин: самое лучшее для "Локомотива" — если Кикнадзе уйдет
Федун: кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков 2
Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах, но Лёв уверен, что всё идёт по плану 1
На матчи "Рубина" сократили число допустимых болельщиков
Источник: "Барселона" примет предложение "Манчестер Сити" по Месси в размере 56 млн евро 1
"Возродил атакующий стиль "Спартака". 100 лет со дня рождения Константина Бескова
Перед "Газпром Ареной" установили статуи, олицетворяющие спорт и искусство (фото) 6
Воронин: Смолов и Кокорин — два порядочных мужика 6
"Уфа" бесплатно пустит болельщиков на домашние игры с "Химками" и "Тамбовом"
Сербия – Россия: матч-итог года. Переэкзаменовок больше нет 3
Нойер стал рекордсменом среди вратарей по количеству матчей за сборную Германии
ФИФА может внедрить упрощенную систему VAR
Спортивный директор "Зенита" Рибалта может занять аналогичную должность в "Роме" 3
Известна судьба Лева после разгромного поражения от Испании и невыхода в "финал четырех" Лиги наций 1
"Cпартак" показал тренировку перед дерби с "Динамо" (видео)
Ананидзе считает, что Кварацхелия может оказаться в "Севилье" или "Валенсии"
Глушенков, повредивший крестообразную связку колена, возобновил тренировки на беговой дорожке 2
Анна Семак рассказала, как поняла, что Сергей — ее человек 5
Португалия дожала Хорватию, играя в большинстве
Классон забил, но Швеция уступила Франции в Лиге наций
Испания забила шесть безответных мячей в ворота Германии 3
Рамос получил травму в матче сборной Испании с Германией
Сёмин не исключил возвращения в "Локомотив" 1
Бердыев: до "Локомотива" мне предлагали Кварацхелию, но я тогда испугался
Глава Примеры: меня беспокоит ситуация с Месси, "Манчестер Сити" играет не по правилам" 1
Бердыев - о Нобоа: такого игрока в России просто больше нет 2
Бердыев - о лимите на легионеров: любые ограничения во вред, наши футболисты никуда не едут
Сёмин: болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу, если Кикнадзе уйдёт из "Локомотива" 3
Все новости
-