— Когда он поймал свою хорошую игровую волну, болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера.
Я думаю, сейчас все его проблемы чисто психологического плана, физически он готов играть, — рассказал Тихонов в интервью "Sputnik.KZ".
24-летний Бакаев — воспитанник "Спартака". За первую команду красно-белых футболист провёл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 19 голевых передач.
"Спартак" в текущем сезоне идет на третьей строчке чемпионата России, набрав 28 очков в 14-и турах. В 15-м туре москвичи сыграют с "Динамо".
Тихонов — о Бакаеве: болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов высказался о полузащитнике "Спартака" Зелимхане Бакаеве.
Фото: ФК "Спартак"
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