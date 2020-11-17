"Мне оно даже понравилось". Экс-жена Кержакова — о видео Дзюбы

— У публичного человека личного очень мало. Дело не в самом видео. Видео нормальное, мне оно даже понравилось. Но когда он его отправлял, должен был понимать, что это может сказаться на его карьере. И уже сказалось! Возможно, скажется и на личной жизни, — рассказала девушка в эфире программы "Прямой эфир".
Напомним, интимное видео было опубликовано в сети перед игрой 14-го тура "Зенит" — "Краснодар" (3:2). На нём форвард питерцев Артём Дзюба снимает себя голого на камеру и занимается самоудовлетворением. Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а в питерском клубе его лишили капитанской повязки.