"Мне оно даже понравилось". Экс-жена Кержакова — о видео Дзюбы

Екатерина Сафронова, экс-жена наставника "Томи" Александра Кержакова, прокомментировала ситуацию с Артёмом Дзюбой.


— У публичного человека личного очень мало. Дело не в самом видео. Видео нормальное, мне оно даже понравилось. Но когда он его отправлял, должен был понимать, что это может сказаться на его карьере. И уже сказалось! Возможно, скажется и на личной жизни, — рассказала девушка в эфире программы "Прямой эфир".

Напомним, интимное видео было опубликовано в сети перед игрой 14-го тура "Зенит" — "Краснодар" (3:2). На нём форвард питерцев Артём Дзюба снимает себя голого на камеру и занимается самоудовлетворением. Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи, а в питерском клубе его лишили капитанской повязки.

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Теги: Зенит Кержаков Дзюба
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