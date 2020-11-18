Бывший скаут "Зенита": думал, если покажу Влашича Луческу, меня засмеют

Экс-скаут "Зенита" Антон Евменов рассказал о том, что ранее просматривал полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Пример, о котором я постоянно размышляю - Никола Влашич. В 2016 году я его смотрел раз семь в "Хайдуке" - у клуба был дерьмовый сезон, Влашич тоже играл не супер. Один хорватский агент говорил тогда: "Кто сейчас возьмет Влашича за 4-5 миллионов, сорвет джекпот". Я отвечал, что "Хайдук" дерьмово играет, если я покажу Влашича Луческу, в "Зените" меня засмеют", - сказал Евменов.

Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" на правах аренды в 2018 году. В 2019 году московский клуб выкупил права на хорватского хавбека за 16 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Влашич в составе ЦСКА провел 12 матчей и забил 6 мячей.

В нынешнем чемпионате России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В ближайшем матче "армейцы" на своем стадионе примут "Сочи". Встреча состоится 22 ноября и начнется в 14:00 мск.

Источник: Sports.tu

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Влашич Зенит ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

УЕФА не планирует переносить или отменять матч Сербия - Россия
Серхио Рамос согласовал с "Реалом" новый контракт
Червиченко может подать в суд на Сычева 2
Кириченко может возглавить "Актобе" 1
Источник: клубы АПЛ заинтересованы в приобретении Крала. Цена вопроса 30 млн фунтов 7
Игрок "Севильи" Фернандес заразился коронавирусом
Агент: разговоров о будущем Эдера в "Локомотиве" не было
Флик может возглавить сборную Германии
Червиченко: для Федуна 500 долларов за бутылку вина дорого, зато за Тиля 20 миллионов - нет 4
Иммобиле вылечился от коронавируса
Назначены комментаторы на "Спартак" - "Динамо", ЦСКА - "Сочи" и другие матчи 15 тура РПЛ 3
Зайнутдинову разрешили приступить к тренировкам 1
Червиченко: Федуну повезло, что у нас абсолютно тряпичное руководство РФС 5
Николич и Милинкович-Савич не сыграют с Россией из-за коронавируса 2
Бывший скаут "Зенита": думал, если покажу Влашича Луческу, меня засмеют 1
Лазович заразился коронавирусом перед игрой с Россией
Червиченко: африканские легионеры "Спартака" устраивали какие-то оргии, мы так и не поняли, были ли там дамы 17
Тихонов - о Кокорине: не вижу, что он хочет кому-то что-то в "Спартаке" доказать 3
"Мне оно даже понравилось". Экс-жена Кержакова — о видео Дзюбы 21
Тихонов — о Бакаеве: болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера 1
Семин: самое лучшее для "Локомотива" — если Кикнадзе уйдет 3
Федун: кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков 6
Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах, но Лёв уверен, что всё идёт по плану 1
На матчи "Рубина" сократили число допустимых болельщиков
Источник: "Барселона" примет предложение "Манчестер Сити" по Месси в размере 56 млн евро 5
"Возродил атакующий стиль "Спартака". 100 лет со дня рождения Константина Бескова
Перед "Газпром Ареной" установили статуи, олицетворяющие спорт и искусство (фото) 8
Воронин: Смолов и Кокорин — два порядочных мужика 7
"Уфа" бесплатно пустит болельщиков на домашние игры с "Химками" и "Тамбовом"
Сербия – Россия: матч-итог года. Переэкзаменовок больше нет 8
Все новости
-