"Пример, о котором я постоянно размышляю - Никола Влашич. В 2016 году я его смотрел раз семь в "Хайдуке" - у клуба был дерьмовый сезон, Влашич тоже играл не супер. Один хорватский агент говорил тогда: "Кто сейчас возьмет Влашича за 4-5 миллионов, сорвет джекпот". Я отвечал, что "Хайдук" дерьмово играет, если я покажу Влашича Луческу, в "Зените" меня засмеют", - сказал Евменов.
Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" на правах аренды в 2018 году. В 2019 году московский клуб выкупил права на хорватского хавбека за 16 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Влашич в составе ЦСКА провел 12 матчей и забил 6 мячей.
В нынешнем чемпионате России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В ближайшем матче "армейцы" на своем стадионе примут "Сочи". Встреча состоится 22 ноября и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sports.tu
Бывший скаут "Зенита": думал, если покажу Влашича Луческу, меня засмеют
Экс-скаут "Зенита" Антон Евменов рассказал о том, что ранее просматривал полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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