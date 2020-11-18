Сообщается, что 22-летним хавбеком интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги. Трансферная стоимость Крала оценивается в 30 миллионов фунтов. По данным источника, клубы АПЛ намерены начать переговоры по возможному переходу чешского игрока ближайшей зимой.
Крал перешел в "Спартак" из "Славии" Прага в сентябре 2019 года за 12 миллионов фунтов.
Источник: Irish Mirror
Источник: клубы АПЛ заинтересованы в приобретении Крала. Цена вопроса 30 млн фунтов
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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